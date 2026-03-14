フジテレビの動画配信サービス・FODとCS放送・フジテレビONEでは、『〜地上最強位決定戦〜「THE極雀DEポン」』を、20日22時から8時間にわたり生配信・生放送する。(左から)宮川一朗太、岡田紗佳プロ、見栄晴、内川幸太郎プロフジテレビONEの看板番組『THEわれめDEポン』と、2016年に誕生した麻雀番組『極雀』がタッグを組む同番組。それぞれの番組を代表する雀士が一堂に会し、両番組のルールで対決する。『THEわれめDEポン代表』