WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。0-10で7回コールド負けを喫した。超強力ドミニカ打線に圧倒され、試合後はレジェンドが目を潤ませる様子もあった。大敗した韓国ナインは試合終了直後、一塁線に整列。帽子を取り、深々と頭を下げた。コールド負け直後は呆然とした表情を見せた