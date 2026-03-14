Fukuoka Ohori Road Runningの1マイルで日本新記録陸上のロードレース「Fukuoka Ohori Road Running」が14日、福岡県で行われ、4月に早稲田大に進学する本田桜二郎（鳥取城北）が、1マイルで4分0秒16の日本新記録（ロード）をマークして優勝した。高校生の爆走で、ファンの間にも衝撃が広がった。高校生が、2024年パリ五輪3000メートル障害代表の青木涼真ら実業団の強豪に競り勝って、新記録を樹立した。1マイル（ロード）の従