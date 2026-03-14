WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われる決勝トーナメント準々決勝でベネズエラと対戦する。すでに現地入りして調整しているが、練習に現れた人物に日本人ファンから歓喜の反応が相次いでいる。侍ジャパン公式Xは日本時間14日に更新し、チームは最終調整を行ったことを報告。合わせてアドバイザーのダルビッシュ有投手も再合流していることを明か