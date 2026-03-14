メ～テレの松崎杏香アナウンサーが13日、自身のインスタグラムを更新。台湾のドラマ風衣装を着た姿を公開した。 【写真】ドラマのワンシーンみたい後ろ姿も素敵です 「今日のドデスカ＋ とびだせ中継は愛知県犬山市#リトルワールド 」と投稿。「23の国と地域の建物が展示&グルメが楽しめてまるで世界旅行気分が味わえるスポットです」と紹介した。 続けて「明日から#台湾 エリアがリニュ