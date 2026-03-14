愛知県の東三河地方に水を供給する豊川用水で、水源の宇連ダムの貯水率が0.5％と1％を下回り、深刻な水不足が続いています。豊川用水の水源の1つ、宇連ダムの貯水率は14日正午時点で0.5％となっていて、豊川水系全体でも10%を下回っています。豊川用水は東三河地方の豊橋市、豊川市、田原市、蒲郡市、新城市などに水を供給していて、14日時点で農業・工業用水で40％、水道用水で20％の節水を実施しています。名古屋地方気