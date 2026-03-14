長時間ゲームをする時の飲み物といえばエナジードリンクやコーヒーを思い浮かべがちですが、実は「強炭酸水」でも効果が出る可能性があります。筑波大学とアサヒ飲料との共同研究の結果、eスポーツの最中に無糖の強炭酸水を飲むと、真水を飲んだ場合より疲れにくく、楽しさが増し、反則の数も少なくなったことが示されました。Sparkling water consumption mitigates cognitive fatigue during prolonged esports play - ScienceDi