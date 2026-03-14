◆大相撲▽春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）１８歳の東幕下４９枚目・竜鳳（音羽山）が、東幕下４２枚目・豪欧勝（鳴戸）を送り出して、無傷の４連勝とした。新幕下ながら４連勝の好発進。「稽古でやっていることが少しずつ出ている。部屋の鶴英山さんと相撲を取っているので、重い人を押す、前に出ている力がついてきているのかなと思う」と話した。この日は普段より３０分早い１１時３０分頃に場所入り。