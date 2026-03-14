◆オープン戦広島―阪神（１４日・マツダ）阪神・中川勇斗捕手が３回１死一塁で、左翼スタンドに２ランを放った。広島先発・高の１３１キロ変化球をすくい上げ、左翼スタンドにたたき込んだ。１０日・西武戦（甲子園）には、“甲子園プロ初アーチ”を放った。開幕左翼スタメンへ、更にアピールした。