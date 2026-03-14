◆オープン戦ヤクルト―オリックス（１４日・神宮）昨季限りで現役を引退したヤクルト・川端慎吾２軍打撃コーチ（３８）の引退試合が午後３時から行われる。スワローズ一筋２０年のバットマン。「２番・ＤＨ」でスタメン予定。再び背番号「５」とともに、最後の打席に立つ。試合前のフリー打撃では４８スイングし、快音を披露。サク越えも１本放り込むなど、状態の良さを見せつけた。終了時には外野陣から拍手が注がれ、川端