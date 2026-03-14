女優の細川直美が13日、自身のアメブロを更新。夕食に手作りしたというキッシュを公開した。【映像】細川直美、夫・葛山信吾との仲睦まじい2ショット細川は「只今 夕食にキッシュを作っています」とコメントを添え、キッシュの具材を炒める様子などの調理工程を公開。「冷凍パイシートを使うとアッという間に出来ます」と時短のコツを紹介し、「上手く焼き上がりますように」と期待を込めてオーブンへ入れたことを明かし