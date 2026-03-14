元ギャルママモデルの日菜あこが13日に自身のアメブロを更新。娘のために購入した財布の驚きの価格を明かした。【映像】板野友美のハイブラコーデこの日、日菜は「春休みになったので娘達と御殿場アウトレットに行ってきました」と報告し「そこで高校の娘に買った財布が安くなりすぎてビックリ!!」と切り出した。続けて、購入したのは「MICHAEL KORS」の財布だと写真とともに公開し「若い子に人気なブランド デザインも今風