高市総理大臣は防衛大学校の卒業式で訓示をおこない、国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定や防衛力の抜本的強化に取り組む姿勢を強調しました。【映像】卒業生による恒例の「帽子投げ」の様子高市総理大臣「防衛省・自衛隊の組織のあり方も含め、あらゆる選択肢を排除せず検討し、防衛力の抜本的な強化に取り組んでいきます」高市総理は生成AIなど科学技術の進展で「国の防衛のありように大きな変化が生じる」と指