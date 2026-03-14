ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンが準々決勝以降を戦うマイアミの寿司店「AiSushi」で侍ジャパンを応援するために考案された期間限定寿司ロール「ブルーサムライロール」（15ドル）が発売された。鮮やかな青色は天然の海藻、ロールの先端には調理用バナナ「プランテン」を使用し、正面から見ると兜（かぶと）や刀を思わせる形状で大和魂の力強さを表現。具材には海老の天ぷらを2本使い、