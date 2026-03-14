JR東日本はきょうから山手線など在来線の運賃を値上げしました。【映像】JR東日本 値上げ後の運賃淺田和香「利用者から生活への影響を懸念する声が」利用者「値上げか。気軽に行動できなくなる」「移動は必要経費なので他のところで節約しないといけない」「絶対に昨日までに（定期を）変えるべきだった」JR東日本は、始発から普通運賃と定期運賃を値上げしました。対象は管内すべてのエリアで、首都圏を中心とした路線では