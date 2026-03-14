◇オープン戦阪神―広島（2026年3月14日マツダ）阪神の成長株として注目されている高卒5年目の中川勇斗捕手（22）が3回に左翼へ豪快な2ランを放った。1死一塁で中野を塁に置いた打席で、中川は広島の3年目左腕・高の131キロ変化球をジャストミート。ベンチも打った瞬間、スタンドインを確信する一撃だった。「いい結果を残したいし、なるべく浮き沈みをなくしていかないといけない」と語っていた中川にとって、10日の