東京・板橋区でマンションの一室が焼ける火事があり、男性が死亡しました。【映像】現場の様子警視庁などによりますと、午前7時半ごろ板橋区常盤台のマンションで、「火と煙が出ている」と通行人から110番通報がありました。ポンプ車など20台が出動して消火活動にあたり火はおよそ1時間後に消し止められましたが、4階の部屋およそ50平方メートルが焼け、部屋にいた男性が死亡しました。火事の後からこの部屋で一人暮らしを