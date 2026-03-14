１０日に肺炎のため８９歳で亡くなった嶋田賢オーナーの所有馬サンダーヴィントが１４日の中山６Ｒで勝利。１０番人気ながら鮮やかに外から差し切った鞍上の岩田康誠騎手（５２）＝栗東・フリー＝は、ゴール入線後、左腰につけた喪章に手をやった。岩田康は「内枠だったので、流れに乗ってラストでどれだけの末脚を使えるかを考えて道中は運んだ。期待通りの能力を出して差し切ってくれた」と満足そうに振り返った。嶋田オー