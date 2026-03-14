俳優の松田龍平さんの妻で、モデル・フォトグラファーのモーガン茉愛羅（まあら）さんが自身のインスタグラムを更新。第2子を妊娠したことを報告しました。【写真を見る】【モーガン茉愛羅】第2子妊娠を報告「新しい命を授かれたことに感謝しながら、大切に日々を過ごしていきたいと思います！」モーガンさんは「息子が無事に4歳になりました」と投稿。続けて「そして現在、第二子を妊娠中です。」と綴っています。 そして「