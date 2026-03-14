歌手でタレントのDAIGO（47）が、13日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日＆ザワつく！路線バスで寄り道の旅合体SP」（午後6時50分）に出演。撮影厳禁の神聖な場でアルファベット3文字の゛DAI語゛を披露した。「ザワつく！路線バスで寄り道の旅」は千葉・成田山SP。成田山新勝寺の奥之院に足を運んだ。扉の11メートル奥に不動明王の本来の姿、大日如来が安置されていて決まった日でなければ開扉されない。また、のぞくことはで