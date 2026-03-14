今季はマンチェスター・ユナイテッドを離れて、ラ・リーガのバルセロナでプレイしているマーカス・ラッシュフォード。初のスペイン挑戦となったが、その得点力は健在で、今季は公式戦38試合で10ゴール13アシストと素晴らしい数字を残している。ラッシュフォードの保有元はユナイテッドで、今季はレンタルという形でバルサに在籍している。レンタル期間は1年で、契約には買い取りオプションが付いている。『talkSPORT』によると、ラ