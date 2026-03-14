マンチェスター・ユナイテッドのFWブライアン・エンベウモは下部組織に所属する15歳のJJ・ガブリエルの才能を称賛した。英『METRO』が報じている。世代別のイングランド代表にも名を連ねる同選手は現在U-18のカテゴリーでプレイしているが、今シーズンは公式戦22試合で20ゴール3アシストを記録しており、15歳ながら圧巻の存在感を見せている。また7日のU-18プレミアリーグ第20節のノッティンガム・フォレスト戦での衝撃の2ゴールに