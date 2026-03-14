ナポリはマンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中のデンマーク代表FWラスムス・ホイルンド（23）を完全移籍にて獲得する予定だという。2023年夏にアタランタからユナイテッドに加入したホイルンド。加入1年目は公式戦43試合で16ゴール2アシストをマークしたが、昨シーズンは公式戦52試合で10ゴール4アシストと少し数字を落とすと、昨夏ナポリへレンタル移籍を果たした。ユナイテッドでは期待に応えられず厳しい視線を集め