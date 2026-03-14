チャンピオンズリーグのピッチから、あの見慣れた「スターボール」が消えるかもしれない。2001年から25年間にわたり大会の顔として君臨してきたアディダスとUEFAのパートナーシップに、かつてない激震が走っている。『talkSPORT』が報じている。収益の最大化を狙うUEFAが、2027-28シーズンからの公式試合球サプライヤーを選定する入札プロセスを開始する準備を進めていることが判明した。これまでアディダスは、CLだけでなく2018年