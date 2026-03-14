マンチェスター・ユナイテッドのゴールマウスに平穏をもたらした23歳の新星、センヌ・ラメンス。1810万ポンドという移籍金で加入し、不安定だった守護神問題に終止符を打ったラメンスには、誰もが耳を疑うような試合前のルーティンがあったようだ。『SPORTbible』が伝えている。元イングランド代表ベン・フォスター氏の番組に出演したラメンスは、試合前日に新品のグローブを練習場の「ジャグジー」に30分間浸すと告白。名手フォス