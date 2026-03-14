ニューカッスルは元イングランド代表DFキーラン・トリッピアー（35）と契約延長を計画しているようだ。英『Football Insider』が報じている。2022年冬よりニューカッスルでプレイするトリッピアーは加入以降、チームの主力として君臨してきたが、ここ近年出場時間を減らすと市場が開くたびに移籍の噂が浮上していた。しかし、ニューカッスルは現行契約が今シーズン限りとなるトリッピアーと新契約を結びたいと考えており、エディ・