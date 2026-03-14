◆ＷＢＣ準々決勝カナダ３―５米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）米国がカナダに逃げ切り勝ちし、３大会連続ベスト４進出。１５日（日本時間１６日）の準決勝で、ドミニカ共和国との“ドリームチーム対決”が実現した。６回に３点を返され５―３とされたが、７回に昨季２７セーブのベッドナー（ヤンキース）、８回に同２４ホールドのウィットロック（Ｒソックス）、９回に２２セーブのミラー（パド