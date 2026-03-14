◆オープン戦ＤｅＮＡ―ソフトバンク（１４日・横浜）ソフトバンク・柳田悠岐外野手（３７）は首の張りが再発して、１４日のＤｅＮＡ戦を欠場した。グラウンドには姿を見せたが打撃練習に参加せず、別メニュー調整を行った。柳田は宮崎キャンプ中の２月２３日にも首の張りを訴え、同２４〜２７日の台湾遠征を外れていた。小久保監督は「無理して試合に出ることもない。ちょっと（首の張りと）付き合いながらになるんじゃないで