阪神１１Ｒ・コーラルステークス（Ｌ）・馬トク激走馬＝ストレングス前走の銀蹄ステークス（３勝クラス）は、２番手から運んで後続を寄せ付けない完勝劇。スタート良好、直線で手前もしっかり替えたことで、最後まで失速せず伸び切った。輸送があって馬体重プラス１０キロ。減っていた体も戻り、コンディションが整っていたことも勝因だった。阪神ダートコースでは４走前にオークランドＴＲＴで逃げ粘っての２着。勝ったテーオ