◆大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）３勝３敗の安青錦（安治川）。今場所は攻めが遅いと関係者は証言する。やはり初の綱取りのプレッシャーも感じているのだろう。熱海富士（伊勢ケ浜）とは先場所の優勝決定戦の再戦。これまでの対戦成績は決定戦を含めて安青錦の４連勝。一見、分が良さそうに見せるが、相撲内容は紙一重。熱海富士が大きな相撲を取ると苦しい展開になる可能性もある。６日目に若元春（荒