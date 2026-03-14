女優の中村ゆりかが１４日までに自身のＳＮＳを更新し、写真集発売を報告した。２０２１年３月に発売された「Ｏｖｅｒｔｈｅｍｏｏｎ」以来５年ぶり２度目となる写真集の発売を報告した中村。インスタグラムで「この度、写真集を宝島社さんより５月２０日に発売することが決定しました！俳優１５周年の節目の年に、写真集を出せることになりとても嬉しいです。自然豊かな場所で今しか残せない瞬間を一冊に閉じ込めたので発