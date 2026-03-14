千葉ロッテマリーンズは14日、千葉・ZOZOマリンスタジアムにて、木村優人投手がオリジナルの「プロフェッショナルガム」を制作するため、好みのガムの形状・硬さ・香味を選びカスタマイズする“ガムセレクト”を行った。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』「プロフェッショナルガム」は、東京歯科大学 口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室の武田友孝客員教授（日本スポーツ協会公認スポーツデ