◆オープン戦巨人ー日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人・泉圭輔投手（２９）が今季初めて１軍に合流した。日本ハムとのオープン戦が行われる東京ドームに姿を現した。中継ぎとしてロングリリーフの役割が見込まれている。ソフトバンクから移籍３年目の右腕。今季は先発挑戦を志願しキャンプから調整を続けてきたが、首脳陣の判断もあり、まずは経験豊富な持ち場でアピールの機会が巡ってきた。前日１３日の練習後には「球数