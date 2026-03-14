防衛省によりますと、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されました。すでに落下したとみられます。【映像】金正恩総書記の様子海上保安庁は船舶に対し今後の情報に留意するとともに、落下物を認めた場合は、近づくことなく、関連情報を通報するよう求めています。（ANNニュース）