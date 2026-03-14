防衛省によりますと、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射され、既に落下したとみられる。防衛省は午後1時半頃、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表し、その後、すでに落下したとみられると発表した。北朝鮮によるミサイル発射は、2026年1月以来となる。