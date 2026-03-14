2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金制度」は、少子化対策の財源として創設される新しい仕組みです。SNS上などでは“独身税”と呼ばれることもあり、「独身のほうが負担が重いのでは」と疑問に感じる人もいるかもしれません。実際にはどのような制度なのでしょうか。 本記事では、こども家庭庁の公表資料を基に、支援金の仕組みや負担額の目安、支払わなかった場合の扱いについて整理します。 「子ども・子育