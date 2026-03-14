春は出会いと別れの季節。「3月末で今の会社を辞めて、4月から心機一転、新しい職場で頑張ろう」と考えている人も多いのではないでしょうか。 長年勤めた会社を去る解放感、有休消化期間の旅行計画……しかし、そんなウキウキ気分をどん底に突き落とすのが、退職時に渡される「最後の給与明細」です。 「えっ、なんでこんなに少ないの？ 計算間違ってない？」 経理に問い合わせても返ってくるのは、「法律ですので