お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が妻・藤本美貴とＭＣを務める１４日放送の「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演し、先輩芸人の藤井隆に感謝の思いを語った。相方の品川祐の映画や小説がヒットする一方で庄司は俺何にもないなって」とコンビ格差に悩んでいた。その時期の藤本と出会い「プライベート幸せだけど仕事どんどん減ってきてる。俺、どうなっちゃうだろうという時期があった」と芸人引退も考えたという。