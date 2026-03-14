春は卒業や入学など生活スタイルが変わるシーズンですので、記念にディズニーランドなどへの旅行を計画する人も多いのではないでしょうか？ ディズニーは、学生向けの特典を用意したり、イベントを多数おこなったりなど、学生が楽しみやすい環境を整えています。 本記事では、子どもだけでディズニーランドに行くときにどれくらい現金があれば良いのか、シミュレーションしています。子どもだ