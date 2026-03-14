タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループグループ・≒ＪＯＹ（ニアリーイコールジョイ）が１３日、東京・日本武道館で結成４周年コンサートを行い、昼夜２公演合わせて約２万人を動員。新曲「僕たちの歌」「ノンフィクション」を初披露した。３６０度観客に囲まれたステージに登場したメンバー。「武道館行くぞー！」の声を合図にグループにとって、最初の楽曲「≒ＪＯＹ」で幕開け。曲中では「ニアジョイ、お誕