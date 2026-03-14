【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の杉浦太陽が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの辻希美の父親の誕生日ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】45歳5児のパパタレ「孫たちに囲まれて嬉しそう」義父の誕生日ショット公開◆杉浦太陽、義父の誕生日ショット公開杉浦は「お義父さんの誕生日」とつづり、義父の誕生日を祝福した際の様子を公開。バースデーケーキのキャンドルを吹き消そうとする義父と