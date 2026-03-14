「強いチ―ムと対戦し、我々の現在地を確認した。しかし、この敗北は若い選手たちにとって、メジャーリーグへと進むための糧となるだろう」リュ・ジヒョン監督の旅が終わった。17年ぶりに踏んだ「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」決勝ラウンドの舞台であったが、優勝候補のドミニカ共和国の壁は高く、厚かった。【WBC】韓国人も日本の報道陣の“酷評”に注目監督は敗北の痛みのなかでも、黙々とマウンドを守ったベテラ