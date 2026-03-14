「大相撲春場所・７日目」（１４日、エディオンアリーナ大阪）西三段目９枚目の海真（田子ノ浦）が行徳（玉ノ井）と対戦し、無傷４連勝で勝ち越しを決めた。行徳は３勝１敗。左四つで組み合い、上手投げで振られるも下手投げで対抗。体勢が崩れた相手を送り倒した。「思い切り振ってこられて焦りましたが、相手の遠心力を生かすことができた。内容は良くなくても、勝ち越せてほっとしています」と語った。昨年の九州場所を全