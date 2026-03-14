ＡＫＢ４８の山内瑞葵（２４）が３月１日付で「エイベックス・ＡＹ・ファクトリー」に所属したことが１４日、分かった。山内は２００１年生まれで、１６年にＡＫＢ４８の１６期生として加入。“ずっきー”という愛称でファンに親しまれ、５７枚目シングル「失恋、ありがとう」でセンターを務めるなど、中心メンバーとして活躍。今春公開予定の映画「オンデマンド」でヒロイン・新本好役を務めるなど、俳優業でも期待が寄せられ