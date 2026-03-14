俳優の沢尻エリカ（３９）が約２０年ぶりの写真集「ＤＡＹＯＦＦ」（幻冬舎）を５月２３日に発売することが１４日、分かった。０７年発売の「ＥＲＩＣＡ」以来となる写真集で、完全セルフプロデュースでラスト３０代の姿を収めた一冊となった。衣装も全て私物で、撮影場所を自らセレクト。メイクも自身で行い、スッピンも惜しみなく披露した。サーフィンや海中でイルカと戯れるスキンダイビングを披露するなど、アクティブな