千葉ロッテマリーンズは12日、2026シーズンの開幕を記念し、ホームタウンとして連携している千葉市と協働で、20日より順次、本拠地・ZOZOマリンスタジアム（千葉）が位置する幕張新都心エリアにて開幕記念バナーを掲出することを発表した。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』本取り組みは、27日にZOZOマリンスタジアムで開催される開幕戦に向けて、機運を高めることを目的としたもの。掲出する