千葉ロッテマリーンズは、10日より千葉・ZOZOマリンスタジアム横のマリーンズストアミュージアム店にて、7回のラッキーセブンの演出でおなじみのチャンスくんをかたどった『チャンスくん お菓子缶(コアラのマーチミニパック8袋入り)』の販売を開始した。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』本商品は、チャンスくんがデザインされたお菓子缶で、中には食べ切りサイズの「コアラのマーチ ミニパッ