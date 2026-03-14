お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）とタレント藤本美貴（41）夫婦が14日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。タレントのMatt（31）との会食を振り返った。この日のゲストはお笑い芸人のヒコロヒー。庄司夫婦に聞きたいこととして、「2カ月前にMattくんから連絡来て。深夜1時ぐらいに“今ミキティ夫妻と飲んでるんだけど”って。あれ何やったんですか？」と話した。藤本は「（Mattが）この番