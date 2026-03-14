大食いタレントの「もえあず」こと、もえのあずきが13日に自身のInstagramを更新。WBCの観戦の際に球場で堪能した大食いメニューを公開した。【映像】もえあず、話題となった爆食＆女子高生みたいな水着姿 バラエティー番組や自身のYouTubeチャンネルで、大食いをしているにもかかわらず、スラリとした体形をしている、もえあず。2025年9月7日に更新したInstagramでは、「海。たのしい夏がおわっちゃったけど、秋も冬もい