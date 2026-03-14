日常生活でよく耳にする言葉の「響き」に注目して、隠れた共通項を探り当てるパズルを楽しんでみませんか？今回は、コミュニケーションに欠かせない表現から静かな地名まで、3つの言葉をセレクトしました。すべての空欄に共通して入る2文字が何か、これまでの経験を頼りに特定してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□がいあ□□□□えさんヒント：誰かに助け